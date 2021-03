Catania, il futuro è nelle sue mani 

Dalle sue parti non c’è turnover che tenga: Alessandro Confente c’è sempre e non è mai il caso di farlo rifiatare. Anche perché Martinez non c’è da tempo e il tecnico Raffaele sa di dover affidare le chiavi della porta del Catania al classe ’98 di proprietà del Chievo Verona che lo ha ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021.

Nelle ultime partite del Catania il suo compito lo ha svolto bene e anche a Bisceglie ha sventato una conclusione pericolosa nel secondo tempo che avrebbe potuto cambiare la storia della partita. Quella respinta sul tiro a botta sicura di Cittadino sbucato nei pressi dell’area, forse vale come una vittoria. Una sola vera parata, ma preziosa come un gol. Il Catania è ancora convalescente, ma Alessandro ex di Reggina e Siena non è mai stato meglio: in tempi di certezze evaporate è lui il pilastro a cui appoggiarsi per provare a ripartire.

Come Alisson

Anche perché dall’altra parte si fa una fatica tremenda, scenario che sarebbe stato impensabile fino a qualche mese fa. Con o senza Sarao nel motore, la macchina del gol rossazzurra ha sfrecciato alla velocità di almeno due reti a partita, poi qualcosa si è inceppato. Lì davanti però non esiste un problema se a svegliarsi sono Sarao, Russotto e Di Piazza. Al resto ci penserà Confente portiere abbastanza moderno a cui piace stare alto, uscire e giocare con i piedi. Soffre un pochino le palle rasoterra. C’è da essere pronti in vista dei playoff: per tornare a schiacciare sull’acceleratore a volte i piedi non servono, bastano le manone del 32 che si ispira al portiere del Liverpool Alisson.