Catania, in Serie C il nuovo anno è senza botti

In Serie C mai un sorriso per i rossazzurri a inizio nuovo anno

Non solo bando e calciomercato sono gli argomenti di tendenza in casa Catania. Cresce l'attesa anche per la prossima partita in campionato dei rossazzurri, che affronteranno al San Nicola la capolista Bari domenica 23 gennaio, in una partita che si sarebbe dovuta giocare alla quarta giornata del girone di ritorno e invece è stata anticipata causa Covid con lo slittamento delle gare contro Fidelis Andria e Paganese. Sarà quindi contro i baresi la prima dell'anno nuovo per la squadra di Baldini ma, stando a quanto raccontano i numeri, bisognerà stare molto attenti. Infatti, i rossazzurri risulta non abbiano mai vinto alla prima uscita del nuovo anno in Serie C. A partire dalla stagione 2015/2016 quando gli etnei sotto la guida di Pippo Pancaro, pareggiarono per 0-0 contro la Fidelis Andria. Non andò bene negli anni seguenti. Infatti il Catania pareggiò contro il Racing Fondi e contro il Lecce, perse il derby contro il Siracusa, ancora un pareggio contro la Virtus Francavilla e infine nel 2021 la sconfitta contro la Casertana. L’ultima botto a inizio d’anno risale al 6 gennaio 2014 in Serie A: Catania-Bologna 2-0 con gol di Bergessio e Lodi. L'anno dopo in B sconfitta a inizio di anno contro il Lanciano per 3-0 il 17 gennaio 2015.