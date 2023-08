Catania, l’ultima mossa di mercato per il piano B di Tabbiani

Tra cinque giorni per il Catania sarà campionato. Contro il Crotone si comincerà a capire quale sono le potenzialità della squadra e il lavoro del tecnico. Al Massimino per la prima stagionale sono previsti quasi 20 mila spettatori. Dopo un più di un mese di lavoro in ritiro a Zafferana Etnea a porte chiuse i tifosi vorranno entrare in sintonia con le stelle rossazzurre e a sua volta la squadra vorrà entrare in sinergia con i suoi sostenitori. Tabbiani dovrà scoprire le carte dopo questo mese intenso di lavoro. Allenare il Catania non è facile ma ti fa sentire importante anche se ti mette addosso una pressione che rischia di stritolarti presto se non hai le spalle forti e il coraggio di osare.