Catania, il programma delle amichevoli prima dell’inizio del campionato

ULTIMO TENTATIVO La società etnea ci lavora per organizzare un'amichevole impegnativa ma al momento è tutto in stand-by. La dirigenza prova in tutti i modi a fare qualcosa per il test dopo il 20 agosto che sarà l’occasione per i nuovi di prendere confidenza con le idee tattiche dello staff tecnico. Intanto nel giro delle presentazioni dei volti nuovi, è toccato anche ad Alessandro Livieri rilasciare le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Il portiere, arrivato dal Pisa, si è detto fiducioso di iniziare questa sua nuova avventura: “Sono contento di essere qui, per me è una grande opportunità. Catania è una grande piazza e non vedo l'ora di iniziare. Al Massimino ho giocato un match playoff con la Feralpisalò e in quella occasione ho imparato a conoscere la spinta dei tifosi sempre numerosi allo stadio. Qui c'è grande passione. Sono lusingato dell'offerta che mi è arrivata mentre stavo in ritiro. Mi hanno parlato bene di Catania gli ex compagni di squadra Torregrsosa e Sibilli e dopo non ci ho pensato più di due volte ad accettare. A Pisa stavo bene ma qui ci sono i presupposti per una grande stagione. Come caratteristiche mi piace costruire l'azione dal basso e spero di dare una mano al mister. Sono un portiere maturo e non vedo l'ora di dimostrarlo a Catania”. Livieri sicuramente sarà titolare e già contro il Calatabiano difenderà la porta del Catania.