Catania, il programma di domani e l’elenco di big e giovani in ritiro

I calciatori della prima squadra in ritiro: Bethers, Bocic, Castellini, Chiarella, Chiricó, De Luca, Giovinco, Ladinetti, Livieri, Lorenzini, Mazzotta, Palermo, Rapisarda, Rizzo, Rocca, Sarao, Somma, Zammarini. Stabilmente a disposizione, in questa fase, gli under 19 rossazzurri Torrisi, Pappalardo e Privitera, ai quali si aggiungono in occasione delle partitelle altri ragazzi del nostro settore giovanile; negli allenamenti allo stadio “Lagona”, in campo anche gli aggregati Di Grazia, Maffei e Popovic.