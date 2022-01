Catania, il tour de force rossazzurro durante l’esercizio provvisorio

Il Catania alla ripresa del campionato giocherà contro Bari e Catanzaro

Dopo la bella notizia della concessione di una seconda proroga dell'esercizio provvisorio fino al 28 febbraio da parte del Tribunale, il Catania respira . Ora c’è tempo per la vendita all'asta del titolo sportivo a nuovo imprenditore ma nel frattempo la squadra etnea durante l'esercizio provvisorio avrà giocato le seguenti partite:

TOUR DE FORCE - Un vero tour de force per la squadra di mister Baldini che con i punti di penalizzazione che presto arriveranno, sarà dentro la zona playout e dovrà lottare per la salvezza. Il calendario con il ribaltamento delle prime giornate di ritorno causa Covid non dà una mano ai rossazzurri che partiranno subito con Bari e Catanzaro, due formazioni molto forti. Ma bisogna anche vedere chi resterà sotto le pendici dell'Etna e chi vorrà andarsene.