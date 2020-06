Catania, il Tribunale chiede chiarimenti a Finaria per arrivare al bando pubblico

Un altro capitolo della telenovela Catania Calcio club sempre in bilico tra campo e tribunali. Come riporta Lasicilia.it, il Tribunale della sezione fallimentare di Catania ha diffuso una nota ufficiale nella quale chiede dei documenti a Finaria per arrivare al bando pubblico. In un comunicato ufficiale viene anche sottolineato che «a oggi non è stata presentata alcuna istanza per l’avvio della procedura competitiva per la vendita dell’asset azionario del Calcio Catania s.p.a e del titolo calcistico del Calcio Catania». Insomma i tempi della cessione potrebbero allungarsi, anche se il comitato per l’acquisizione del club, capeggiato da Fabio Pagliara, non è intenzionato ad arrendersi. Tanto è vero che gli elementi della cordata stanno ancora aspettando notizie dal Tribunale sull’asta pubblica.