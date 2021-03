Catania, il Tribunale dà ragione a Lo Monaco e condanna il club al pagamento di una salata multa

Il Tribunale di Catania ha emesso la sentenza oggi dopo aver esaminato nell’udienza dello scorso 15 febbraio l’azione di responsabilità promossa dalla Sigi nei confronti dell’ex amministratore delegato del Calcio Catania, Pietro Lo Monaco, relativamente alla gestione della società tra il 2016 e il 2019. Il giudice, secondo quanto appreso da Itasportpress.it, ha rigettato il ricorso cautelare proposto dal Calcio Catania nei confronti di Lo Monaco e condannato il club etneo a pagare una multa di 17 mila euro evidenziando che le “pretese risarcitorie avanzate da Calcio Catania s.p.a. nei confronti di Pietro Lo Monaco appaiono, per la quasi totalità, non assistite da fumus boni iuris”.

La Sigi Spa società proprietaria del Cacio Catania aveva chiesto il sequestro dei beni al dirigente di Torre Annunziata per circa quattro milioni e mezzo di euro in inaudita altera parte anche se il giudice non è stato d’accordo chiedendo invece di sentire Lo Monaco, il quale ha prodotto una memoria difensiva articolata in tre punti, quelli contestati dalla Sigi per la mala gestio. Va precisato che era decaduto un punto dell’azione di merito della Sigi, esattamente quello che legava l’ex amministratore delegato con l’avv. Ida Reitano in quanto quest’ultima ha trovato un accordo transattivo con gli attuali amministratore del sodalizio di via Magenta.

La querelle non è ancora chiusa visto che l’ex amministratore delegato ha preannunciato che porterà in tribunale la Sigi e il Calcio Catania e che chiederà un maxi risarcimento per danni all’immagine e anche professionali.

Settimana terribile per la Sigi Spa che dopo la sconfitta nel derby contro il Palermo di mercoledì scorso incassa anche quella in Tribunale.