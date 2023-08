Catania, il tuo campionato comincia in casa con il Crotone

Stilato il calendario di Serie C, il Catania inizierà la nuova stagione in casa col Crotone

Sono stati stilati i calendari del campionato di Lega Pro 2023/24. Dopo la composizione dei tre gironi questo pomeriggio nella sede di Firenze della terza lega professionistica si è tenuto l'evento per illustrare il calendario. Il Catania inizierà il campionato il 3 settembre in casa contro il Crotone. Poi la trasferta di Brindisi, alla terza in casa con il Picerno. Alla quarta la trasferta di Monopoli, poi Foggia.

Con i Comunicati Ufficiali 78/L e 79/L, oggi, il Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico ha deliberato la composizione dei tre raggruppamenti del Campionato Serie C 2023/2024 e l’aggiornamento delle date della stagione sportiva. Il Catania è inserito nel girone C. Il campionato avrà inizio domenica 3 settembre 2023 e si concluderà domenica 28 aprile 2024. Programmata una sosta, domenica 31 dicembre, e fissati quattro appuntamenti infrasettimanali: 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio e 6 marzo. Sabato 23 dicembre, il turno previsto in occasione delle festività natalizie. Playoff in calendario da domenica 5 maggio; sabato 11 e sabato 18 maggio le sfide valevoli per i playout.