Catania, Ilari: “Progetto con Helbiz e casa moda. Pelligra? Patrimonio è inferiore”

L'imprenditore Manuele Ilari del gruppo MMR Cinema ha parlato ai microfoni di Catanista della manifestazione di interesse presentata al Comune per acquisire il Catania. Queste le sue parole: "Progetto nasce perchè la piazza di Catania mi affascina e seguo la squadra da tempo. Ho preparato il progetto per rilanciare il club etneo con staff dirigenziale di assoluto rilievo con direttore generale Antonio Tempestilli ex della Roma, poi Giuseppe Di Fulco come direttore sportivo e Massimo Testa per il settore giovanile che ha vinto tanti titoli in Italia. Il nostro è un progetto oculato, attento e siamo consapevoli di dover vincere il campionato al primo anno allestendo una squadra con i migliori giovani e un gruppo di esperti calciatori. Modello di riferimento sarà l'Atalanta, l'Udinese e il Sassuolo. Vogliamo Torre del Grifo e abbiamo chiesto alla curatela l'affitto ma vogliamo poi rilevare asset fallimentare del Catania. Proveremo a percorrere la strada del concordato. Torre del Grifo è come Milanello, un centro sportivo di altissimo target. Soci? Siamo sostenuti da Helbiz Inc, ma abbiamo alle spalle anche un grande gruppo quotato in borsa, una casa moda importante e di livello mondiale. Catania ha scelto Pelligra Group? Abbiamo letto come si sono schierati i tifosi, ma bisogna vedere se realmente esistono questi milioni, da mie ricerche il loro patrimonio è inferiore da quello dichiarato".