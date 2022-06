Catania, imprenditore laziale presenterà manifestazione di interesse

Ci sono novità per il Catania sul fronte dell'acquisizione del club. Sembra esserci, anzi, c’è un investitore interessato e intenzionato a riportare la società in alto, dove merita. Si tratta di Luca Giovannone , imprenditore laziale.

In tanti lo ricorderanno essendo stato patron del Torino. Nel 2005 salvò il club granata da un possibile fallimento attraverso il Lodo Petrucci e l’iscrizione in Serie B. Adesso, parlando in esclusiva a seried24.com, Giovannone ha manifestato il suo interesse per un altro storico club: il Catania, appunto. Entro sabato 18 giugno alle ore 13, l'uomo presenterà l’offerta al comune di Catania.