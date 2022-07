Catania, in arrivo nuovo direttore sportivo

Il Catania a breve avrà un nuovo direttore sportivo a cui Ross Pelligra affiderà l'incarico di costruire la squadra. Tanti i nomi usciti fuori in queste ore per il ruolo di capo dell'area sportiva del club che sta per nascere. Sembrano definitivamente tramontate le ipotesi di Maurizio Pellegrino e Giorgio Zamuner. L'idea di Pelligra è di trovare una figura che faccia da collante con il territorio ma oltre al concetto di identità, conta anche quello della professionalità. I colloqui proseguono ma non si sta occupando dell'aspetto sportivo l'advisor della Pelligra Group, Dante Scibilia. Spetta a Vincenzo Grella il compito di interloquire con i soggetti messi in agenda e ritenuti validi di poter occupare una poltrona importante del futuro Catania. Da quanto raccolto da Itasportpress.it questa mattina, la decisione arriverà nelle prossime ore. Pelligra vuole un direttore sportivo che avrà autonomia nelle scelte tecnico-sportive e avrà indipendenza in ambito economico-finanziario all’interno però dei paletti fissati.