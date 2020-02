Catania, in arrivo un attaccante svincolato ‘alla Bergessio’

La sessione invernale di calciomercato del Calcio Catania non è stata ricca di botti, ma del resto era prevedibile questo visto che le risorse economiche sono pochissime se non quasi nulle. Il Dg Pietro Lo Monaco, come ha ribadito ieri ai microfoni di Sportitalia, non aveva un budget messo a disposizione dalla proprietà ed ha dovuto procedere con soluzioni low-cost. Il ritorno di Manneh dalla Carrarese, e gli arrivi di Vicente dalla Juve Stabia, Curcio dal Vicenza, Salandria dalla Reggina e infine ieri l’attaccante Capanni dal Milan, non hanno riscosso entusiasmo in città, anzi i tifosi sono molto arrabbiati e non hanno nascosto il malcontento sui social. Inevitabile il responso del popolo rossazzurro: mercato da 4 in pagella.

ATTACCANTE – Ma non è finita: secondo quanto appreso da Itasportpress, il Catania tessererà nei prossimi giorni un centravanti svincolato. Fino al 31 marzo 2020 infatti tutte le società professionistiche potranno ancora attingere al bacino dei calciatori senza contratto. Lo Monaco assicura che ci sta lavorando per dare a Lucarelli una prima punta di categoria che come caratteristiche assomigli all’ex Gonzalo Bergessio.

SODDISFAZIONE DA TORRE – Intanto filtra ottimismo dai piani alti di Torre del Grifo per l’opera di svecchiamento e abbassamento del monte ingaggi portata avanti da Lo Monaco. Pulvirenti infatti crede che la squadra non sia indebolita, anzi, con un entusiasmo diverso possa fare anche meglio di quella del girone di andata si sussurra nei corridoi di via Magenta. La proprietà conferma che per chiudere la stagione non occorrono 3 miliardi ma circa la metà. L’impegno di portare a compimento la stagione è stato comunicato ai calciatori e la proprietà questo lo ha garantito. L’auspicio è che i nuovi elementi inseriti in organico possano dare un contributo importante quando si giocheranno le gare playoff.

NOTA STONATA – La mancata cessione di Dall’Oglio e di Rizzo è la nota stonata della campagna invernale secondo Lo Monaco. Il primo non ha convinto il Livorno sul piano fisico, mentre il secondo ha scelto di rimanere a Catania. Anche Sarno aveva rifiutato sino a ieri alle 19.30 di lasciare il club etneo, ma poi è stato spinto/costretto alla firma con la Triestina. Affare fatto alle 20 e due club contenti.