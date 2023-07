Catania, in attesa dei rinforzi Tabbiani vuole capire a che punto è il feeling là davanti

In attesa che il mercato dia una forma definitiva al Catania, il tecnico Luca Tabbiani ha iniziato con prove ed esperimenti durante gli allenamenti. Un lavoro che in attesa delle amichevoli serve per capire quali nuove soluzioni tattiche adottare per alzare il livello della squadra, ma anche per testare l’attitudine e la capacità d’inserimento dei nuovi arrivati. Intanto stamattina con il quattordicesimo allenamento, si è conclusa la prima settimana di lavoro in ritiro. Sul piano atletico, in questi primi giorni di attività, nelle sessioni mattutine (due delle quali svolte alla Pineta Monti Rossi di Nicolosi) il programma è stato incentrato sulla capacità aerobica, con blocchi di corsa su lunga distanza, adattamento muscolare e forza. In occasione delle sedute pomeridiane, svolto lavoro atletico anche con la palla, condotte esercitazioni sulle fasi di possesso e non possesso in differenti contesti tattici, completate esercitazioni basate sul gioco di posizioni in campo e disputate le prime partitelle. Oggi pomeriggio, riposo. Domani, allo stadio “Lagona” di Zafferana Etnea, in programma la settima doppia seduta del ritiro pre-campionato. La prossima settimana finalmente la prima amichevole per capire a che punto è il feeling là davanti con Chiricò, Sarao e Bocic. Ma anche per capire come Ladinetti si stia adattando ai nuovi movimenti chiesti da Tabbiani che continua a plasmare la sua squadra.