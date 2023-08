Catania, in pressing sul terzino Liotti

Il Catania adesso che la Reggina è fuori dal calcio professionistico si lancia alla caccia del terzino Daniele Liotti. A fargli spazio nella lista dei 24 sarà Michele Somma che verrà ceduto nelle prossime ore. Nei giorni scorsi il d.s. etneo Antonelli Laneri si era portato avanti con il lavoro e come anticipato da Itasportpress ha avviato interlocuzioni con il difensore Liotti, un 29enne che ha giocato a Siracusa nella stagione 2017/18 e il d.s. era proprio l’attuale del Catania. Liotti è un difensore che può giocare in mezzo ma soprattutto sulla corsia sinistra. E' bravo anche a destra. Insomma un difensore completo per il 4-3-3 di Luca Tabbiani. Si sta discutendo per trovare intanto l’accordo con il giocatore e Laneri ha lavorato sull’aspetto motivazionale. Contatti anche con la Gea World che tutela gli interessi di Liotti, la stessa agenzia che assiste il centrocampista rossazzurro Rizzo. Il Brescia è anche interessato al calciatore. Sono 30 le presenze con la maglia della Reggina di Liotti nella scorsa stagione.