Catania, in testa alla classifica dopo 109 partite

Il Catania in testa alla classifica non si vedeva da diverso tempo. I rossazzurri, infatti, non erano al comando da tre anni, esattamente da 1095 giorni: la squadra, allora di Scoppa e Russotto, lo scorso 27 agosto del 2016, grazie alla vittoria sulla Juve Stabia per 3-1, conquistò la cima della Serie C al debutto in campionato. Da lì in poi, le cose sono andate peggiorando mese dopo mese, fino ad arrivare al quarto posto della scorsa annata. Allora in panchina sedeva Pino Rigoli, era il Catania del ritorno di Pietro Lo Monaco che sarebbe sprofondato presto in un tunnel senza fine. Nelle successive 109 partite, i rossazzurri non hanno mai più raggiunto la vetta della classifica in Serie C. Adesso Catania guarda tutti dall’alto e torna a sussurrare la parola Serie B anche se ancora è molto presto. E non solo per il risultato roboante di Avellino che da solo può significare tutto e niente. È cambiato molto altro, oltre ai tre punti conquistati al Partenio.