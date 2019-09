Catania, infermeria piena dopo Potenza: le condizioni di cinque calciatori

Tegola sul Catania. Gli esami effettuati in mattinata hanno confermato la pre-diagnosi dello staff medico rossazzurro: Emanuele Catania ha riportato la frattura composta del quarto e del quinto metatarso del piede sinistro. All’attaccante, che dovrà attendere trenta giorni per il ritorno sul rettangolo verde, i più sinceri auguri di pronta e completa guarigione. Per Lorenzo Saporetti, lussazione del primo dito del piede sinistro: le condizioni del difensore saranno attentamente monitorate nel corso della settimana e pertanto è in dubbio la disponibilità per la sfida alla Viterbese Castrense. Nelle prossime ore, in programma ulteriori controlli per verificare le condizioni di Andrea Esposito, Andrea Mazzarani e Vincenzo Sarno.