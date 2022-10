Catania, info su ritiro abbonamenti e prevendita biglietti per il Locri

I botteghini di Catania in Piazza Spedini saranno aperti anche oggi pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 18.00, domani martedì 18 ottobre, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00, e mercoledì 19 ottobre dalle ore 9.00 alle 15.00. La prevendita dei tagliandi validi per l’accesso al Settore Ospiti del “Massimino”, in occasione di Catania-Locri, si concluderà martedì 18 ottobre alle ore 20.00. Mercoledì, l’accesso allo stadio sarà consentito dalle ore 16.30 in poi.