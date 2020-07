Catania, inizia nuova era: la Sigi Spa proprietaria del club e matricola 11700 salva

Il periodo più buio della storia del Calcio Catania è finito. Il fallimento è stato scongiurato e l’era Pulvirenti, alla guida del sodalizio di via Magenta da quasi tre lustri, termina oggi e comincia invece il ciclo della Sigi Spa che si è aggiudicata all’asta la matricola 11700 per un milione e 329 mila euro. Gli effetti contrattuali, come si legge nella nota del tribunale, “si produrranno solo al momento della stipula dell’atto notarile che avverrà, entro e non oltre cinque giorni dall’aggiudicazione, presso il notaio che verrà designato dall’aggiudicatario”.

Nessuna sorpresa dal Palazzo di Giustizia di Catania con l’apertura delle buste (o meglio dell’unica) con l’aggiudicazione di Sigi Spa. Il giorno tanto atteso dai tifosi rossazzurri è dunque arrivato con la parola fine dell’avventura dell’ex patron Antonino Pulvirenti osannato all’inizio, contestato e insultato alla fine. Nel mezzo resta la storia di un Catania per lunghi anni in Serie A con record di punti, grandi calciatori e tecnici, ma che adesso è precipitato in Serie C dove da cinque anni vivacchia affossato da una montagna di debiti. La matricola 11700 è salva e i 74 anni di storia non si interrompono bruscamente. Merito dei curatori fallimentari e dei vertici della Sigi Spa che non hanno guardato al monte debiti ma solo dato spazio al sentimento. Da oggi parte la corsa contro il tempo per adempiere a tutti gli obblighi e poi allestire una squadra competitiva e iscrivere il club passando dalle forche caudine della Covisoc. Agenda Sigi: rogito entro il 28 luglio davanti al notaio e 5 agosto iscrizione al campionato di serie C.

