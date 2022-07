Catania, iniziata era Pelligra con investimenti, regole nuove e… Marchionni

La caccia al nuovo allenatore è iniziata ma bisogna scegliere un vincente

Redazione ITASportPress

A Catania troppe volte si è parlato del futuro alle porte che poi puntualmente non è arrivato. Ma oggi grazie a Ross Pelligra e al suo progetto ambizioso, si può dire che per il Catania il futuro è già arrivato producendo una rivoluzione “culturale” e molto presto si spera anche sul piano dei risultati. Il motore (per il momento) silenzioso di tutto questo è Ross Pelligra, che in poco meno di due giorni è riuscito a dare un nuovo impulso alla Catania sofferente che da anni ingoia bocconi amari. Dalla Serie A ad oggi sono passati 8 anni. Una eternità.

Investimenti - L’avventura catanista del ricco investitore australiano non è ancora cominciata ufficialmente ma dopo uno “stop and go” dovuto alla costituzione della nuova società e al completamento dei quadri dirigenziali, sta per iniziare a elevarsi il progetto che dovrà essere vincente e portare il Catania in Serie A in 5 anni. La società rossazzurra, che aveva una pesante esposizione debitoria tanto da finire la sua corsa in Tribunale, non esiste più e il nuovo proprietario Pelligra è pronto a investire per questa operazione rilancio circa 40 milioni.

Le nuove regole - Ma ormai per l’imprenditore australiano non è solo una mera questione contabile. È un fatto di cuore su cui ha impostato delle regole nuove a Catania insieme ai suoi più stretti collaboratori. A cominciare da quel segnale di un rinnovamento che viaggi su un’interessante onda verde con una grande attività di scouting che miri anche a una gestione virtuosa.

La Serie D - Ma l'attualità impone delle scelte immediate. Finora non si sa nulla dei quadri sportivi. I nomi usciti fuori non hanno convinto i tifosi a cominciare da quel Leandro Rinaudo. Anche l’ipotesi Davide Morello è stata accolta con scetticismo. Il Catania ha bisogno di personaggi che hanno vinto in Serie D e non di avventurieri dietro la scrivania. Per la panchina si è fatto il nome di Luigi Panarelli che di vincente ha la conquista del cuore della ex partecipante al Grande Fratello, Laura Torrisi nel 2006. Mentre lei si trovava nella casa più spiata d’Italia lui divenne famoso per essere fuggito da un ritiro della sua squadra per correre dalla sua amata e chiederle la mano in televisione. In seguito, durante un’intervista con Star Tv si era difeso sostenendo di non essere scappato dal ritiro di Mantova e che tutti fossero d’accordo sulla sua comparsata su piccolo schermo. “Tutti nell’Avellino sapevano quanto ci tenessi a vedere la mia fidanzata” aveva dichiarato, aggiungendo che dopo l’accaduto ha pagato a caro prezzo le conseguenze delle sue azioni. I tifosi e il direttore sportivo avevano chiesto le sue dimissioni. Alla fine Panarelli ha dovuto rescindere il contratto per mettere a tacere voci e attacchi.

Marchionni - A Catania c’è bisogno di ben altro. Pelligra deve portare alle pendici dell'Etna un mister vincente come Marco Marchionni che a Novara e a Foggia (dove raggiunse la qualificazione playoff eliminando poi il Catania di Baldini al Massimino con una rosa di giovani) ha dimostrato di possedere tante qualità caratteriali e di gestione del gruppo. Anche a Carrara in C ha mostrato un bel calcio Marchionni sotto le ali di Silvio Baldini, altro mister vincente. Gli insegnamenti più grandi li ha avuti dal tecnico del Palermo ma anche da Cesare Prandelli che sono gli allenatori da cui ha appreso tanto. A Novara ha saputo creare una squadra vincente e una magia tale da portare i piemontesi in Serie C. La dirigenza lo ha confermato ma Pelligra può fare il miracolo. Basta volerlo. Il futuro, forse, è già arrivato.