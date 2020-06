Catania, iniziati allenamenti collettivi. Bando dove sei? Serie C: la finale di Coppa Italia in diretta tv

Domenica di lavoro oggi per il Catania che prepara il debutto nei playoff. Ieri la società ha fatto sapere che l’esito negativo della seconda serie di tamponi ha consentito allo staff tecnico della prima squadra di programmare i primi allenamenti collettivi, iniziati ieri a Torre del Grifo. Mister Lucarelli ha disposto e diretto lo svolgimento di un lavoro di forza; nel pomeriggio, esercitazioni tattiche in fase offensiva. Tutti a disposizione del mister a parte Di Molfetta.

BANDO DOVE SEI?

Capitolo cessione: si aspetta il bando pubblico che non è ancora arrivato ma intanto la Sigi valuta e medita ma conferma di essere sempre disponibile a rilevare il club etneo ancora nelle mani del patron Nino Pulvirenti.

FINALE COPPA ITALIA A CESENA

In merito alla finale di Coppa Italia di Lega Pro è stato comunicato che il match si disputerà sabato sera a Cesena alle ore 20.45, Gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Di fronte ci saranno la Juventus U23 e la Ternana: in caso di parità al 90’, ci saranno i due tempi supplementari e poi, se la parità dovesse persistere, si andrà ai calci di rigore. La squadra vincente, oltre ad alzare il trofeo, avrà una posizione di privilegio nei playoff, nei quali entrerà in gioco nella fase nazionale insieme alle terze classificate: ricordiamo che la classifica finale ha visto la Juventus U23 arrivare decima nel girone A e la Ternana quinta nel girone C. Le sfide dei playoff che dovranno determinare la quarta promossa in Serie B avranno inizio mercoledì 1 luglio.

PLAYOUT E POLEMICHE

Dopo le polemiche sollevate dalla Sicula Leonzio sulla partecipazione ai playout è tutto pronto per le sfide che dovranno decidere chi retrocederà in Serie D. Alla luce dei ricorsi respinti, sabato a questo punto si dovrebbe giocare l’andata dei playout nei tre gironi della Serie C: ecco le sei sfide. Girone A: Pianese-Pergolettese e Olbia-Giana; girone B: Arzignano-Imolese e Fano-Ravenna; girone C Rende-Picerno e Bisceglie-Sicula Leonzio. La Lega Pro non ha ancora comunicato l’orario delle partite; le sfide di ritorno invece saranno giocate martedì 30.