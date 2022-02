Catania, insaziabile Simonetti: “Dovevamo fare più gol alla Juve Stabia”

L'analisi del centrocampista del Catania dopo la bella prestazione contro la Juve Stabia

Il centrocampista del Catania, Pierluigi Simonetti ha commentato la vittoria esaltante contro la Juve Stabia: "Il risultato è frutto della bella prestazione di tutti ma potevamo fare più gol e abbiamo sfruttato poco le occasioni specie nel primo tempo. Per questo siamo amareggiati ma l'importante è creare gioco e arrivare in porta. Spero di fare altri gol con la maglia del Catania. Questa vittoria che arriva in un momento delicato è tanta roba e ringraziamo i tifosi perchè ci caricano. Spero che la situazioni migliori a livello societario ma io sono venuto qui perchè la storia del club e la gente che ci sta attorno è fantastica".