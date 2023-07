Catania-Inter contatto a Milano: i gioiellini nerazzurri per Tabbiani

Diversi giovani della primavera dell’Inter andraano via in prestito. Il club nerazzurro è una fucina di giovani talenti da Fabbian a Zanotti a Francesco Pio Esposito attaccante centrale classe 2005 che con le giovanili nerazzurre ha siglato 16 reti tra campionato e Youth League. Ma ci sono tanti altri talenti che interessano a club di Serie B e C.