Catania, interrotto rapporto di collaborazione con Scibilia

Il Catania Ssd ha comunicato l'interruzione del rapporto di collaborazione con il commercialista Dante Scibilia. Questa la nota a firma del presidente Rosario Pelligra: "Il presidente del Catania SSD a rl Rosario Pelligra ringrazia sentitamente il Dott. Dante Scibilia per la preziosa e qualificata attività professionale che ha facilitato la costituzione del Catania SSD a rl, l'affiliazione della Società alla FIGC e l'ammissione della stessa Società, da parte della FIGC e LND, alla partecipazione al campionato di calcio Serie D per la stagione 2022/23. Il Catania SSD desidera altresì informare che, in conseguenza della centralizzazione dei servizi professionali della Società all'interno di Pelligra Group Italia, il rapporto professionale con il Dott. Scibilia si è concluso. La Società augura sinceramente al Dott. Scibilia il meglio per il futuro"