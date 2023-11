Catania, intervento per Giuseppe Rizzo: le sue condizioni

Con un comunicato diramato sui propri canali ufficiali, il Catania ha comunicato le condizioni fisiche del capitano Giuseppe Rizzo, centrocampista che potrebbe rivelarsi importante nelle dinamiche di gioco di Cristiano Lucarelli . Come annunciato dal club etneo, il centrocampista è stato sottoposto all'intervento presso l'Ospedale "Umberto I" di Enna, con l'operazione che è perfettamente riuscita. Adesso, come spiegato dal club etneo, inizierà il programma di recupero per l'ex calciatore dell'ACR Messina.

Catania, il comunicato sull'intervento di Giuseppe Rizzo

Di seguito, la nota del Catania FC sulle condizioni di Giuseppe Rizzo, centrocampista del club rossazzurro guidato da Cristiano Lucarelli. "Catania Football Club rende noto che il calciatore Giuseppe Rizzo è stato sottoposto ad intervento di debridement articolare in artroscopia. L’operazione, svolta dal professor Arcangelo Russo all’Ospedale “Umberto I” di Enna, è perfettamente riuscita. Al centrocampista rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff della prima squadra" - ha concluso la nota del Catania, che dovrà rinunciare a Giuseppe Rizzo per diverso tempo dopo l'operazione svolta in queste ore. Adesso, inizierà un percorso di recupero per il centrocampista del Catania e dunque, solo una volta intrapreso, si potranno conoscere i veritieri tempi di recupero.