Catania, inviata manifestazione di interesse di acquisto della società

Il Comitato per la acquisizione del Catania Calcio, coordinato da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, comunica di aver inviato l’ufficiale manifestazione di interesse con offerta di acquisto per l’acquisizione delle quote del Calcio Catania detenute dall’azionista di maggioranza Finaria Spa al presidente del Calcio Catania, Gianluca Astorina che ha l’incarico di liquidatore di Finaria; alla Sezione Fallimentare del tribunale di Catania, all’avvocato Alessandra Leggio e al dottore commercialista Niccolò Notarbartolo, commissari liquidatori nominati per Finaria dal Tribunale di Catania; per conoscenza all’amministratore delegato del Calcio Catania Giuseppe Di Natale.