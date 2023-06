Catania, iscrizione avvenuta e indicato stadio alternativo. Ritiro confermato

Il Catania, per ottenere l’ammissione al campionato di Serie C, oltre a rispondere a requisiti di tipo finanziario ed organizzativo – deve garantire che lo stadio di casa risponda ai requisiti, sempre più dettagliati e stringenti, richiesti dalla Commissione Criteri Infrastrutturali della FIGC. In sede di iscrizione per i criteri infrastrutturali il Catania oggi ha comunicato alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi due stadi. Oltre al Massimino, attualmente non agibile per i lavori in corso che potrebbero concludersi a settembre, la dirigenza etnea, come anticipato da Itasportpress.it ha inserito lo stadio di Crotone e non quello di Caltanissetta o di Trapani come qualcuno prevedeva erroneamente. Quest'ultimi due impianti, oltre a un problema di capienza, non hanno neanche il funzionamento del sistema di video sorveglianza quindi l'unica alternativa per la dirigenza etnea era solo Crotone. Dunque il Catania potrebbe giocare le prime gare casalinghe all'Enzo Scida che ha una capienza di quasi 17 mila posti.