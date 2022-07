Catania, iscrizione Serie D: ecco quanto costa la ripartenza

Il Catania si avvicina a grandi passi verso l'iscrizione al prossimo campionato che sarà sicuramente quello di Serie D. L’articolo 52 delle norme organizzative interne della FIGC prevede un contributo obbligato per poter iscrivere la società in sovrannumero. Di conseguenza la FIGC, tramite una nota ufficiale firmata dal presidente Gabriele Gravina, ha inviato via pec al sindaco di Catania tutte le condizioni necessarie per completare l’iscrizione della nuova squadra al prossimo campionato di quarta serie. L'importo a titolo di contributo a fondo perduto che la società di Ross Pelligra dovrà versare alla FIGC è di 750 mila euro, come anticipato da Itasportpress.itlo scorso 5 maggio. Va ribadito che questo contributo a fondo perduto serve anche per integrare eventuali debiti sportivi che ha lasciato la proprietà del Calcio Catania che è fallita e per evitare che il "sistema" debba farsene carico. Una norma recentemente modificata. Fino al 2019, infatti, l’articolo 52 prevedeva un contributo minimo di 150mila euro. Una modifica apportata in considerazione dell’aumento delle richieste delle iscrizioni delle società in sovrannumero nel corso dell’ultimo decennio. Il pagamento di 750 mila euro la società di Ross Pelligra lo dovrà effettuare tramite assegno circolare che dovrà essere depositato presso la sede della FIGC. Solo da quel momento i rossazzurri potranno ufficializzare i nuovi acquisti senza temere che gli accordi raggiunti siano vanificati.