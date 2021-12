Catania, ispettori della Covisoc a TDG: ecco cosa hanno richiesto

La visita rientra nei periodici controlli federali operati in tutte le società professionistiche

Alcuni giorni fa il Calcio Catania ha ricevuto la visita a Torre del Grifo degli ispettori della CoViSoc. spediti dalla Figc periodicamente presso le sedi di tutte le società professionistiche. In città si è sparsa la voce di controlli capillari dei conti del Catania e di una richiesta al club etneo di un versamento di 2 milioni di euro. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, gli ispettori della CoViSoc non hanno avanzato questo tipo di richiesta al Calcio Catania, ma hanno chiesto e poi preso visione alcuni documenti amministrativi in originale dopo averli acquisiti in via telematica alcuni mesi fa. Smentita totalmente in ambito federale la notizia dei 2 milioni richiesti al club, una voce diffusa senza verifica, che purtroppo ha creato malessere nell'ambiente etneo già scosso. Tra l'altro queste notizie così allarmanti turbano anche i calciatori che scendono in campo portandosi dietro scorie che incidono negativamente sulla loro prestazione.