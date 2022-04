Catania, Izco: “Siamo tutti molto delusi, c’è grande amarezza”

L'argentino lancia una iniziativa

Come ormai noto, questo pomeriggio il Tribunale di Catania ha deciso di cessare l'esercizio provvisorio del Catania, che è stato così escluso dal campionato di Serie C e si è visto revocare l'affiliazione alla FIGC. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista rossazzurro Mariano Izco ha detto: "Non ho capito perché non ci hanno permesso di continuare, i fondi per giocare domani contro il Latina c'erano: poi non so dire se saremmo andati avanti, ma per domani non mancava nulla, e saremmo potuti scendere in campo vedendo poi quel che sarebbe successo lunedì. Siamo tutti molto delusi, c'è grande amarezza: non sappiamo ancora alcune dinamiche e il perché di alcune scelte, ma ripeto che c'è molta delusione. Forse domani ci troveremo allo stadio per salutare i nostri tifosi, nessuno meritava questo. Tanto valeva, a questo punto, che il Tribunale ci fermasse a dicembre, non a tre gare dal termine del campionato". L'iniziativa di Izco è lodevole ma non è previsto nessun appuntamento allo stadio domani. Tra l'altro non è possibile organizzarla anche per ragioni di sicurezza.