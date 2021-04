Catania, Izco rientra in gruppo

L'argentino torna a disposizione di Baldini

Catania nuovamente in campo, oggi, a Torre del Grifo: dopo il consueto "torello" e completato il riscaldamento tecnico, i rossazzurri hanno svolto una sessione di tiri in porta ed esercitazioni tattiche per la linea difensiva. In chiusura, partitella. Mariano Izco è rientrato in gruppo. L'argentino sarà disponibile già per il match di domenica contro il Catanzaro. La partita si disputerà regolarmente alle 12.30 anche se i calabresi hanno diversi calciatori ancora positivi al Covid.