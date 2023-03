Catania, Izco: “Serie C solo primo passo e Girone C difficile”

L'ex centrocampista è felice per il ritorno in Serie C degli etnei, valido per il riscatto dal tremendo epilogo dello scorso anno

Redazione ITASportPress

Il Catania torna tra i professionisti, in Serie C. e i tifosi possono tornare a gioire. Sulla promozione si è espresso un ex giocatore rossazzurro, Mariano Izco, il quale ha vissuto il triste epilogo del club nel 2022: "Catania meritava la promozione dopo tutto quello che ha sofferto lo scorno anno la città, ma anche i tifosi. Quando si riparte con una società seria si vedono subito i frutti. Il ritorno in Serie C è solo il primo passo per tornare davvero dove la città merita" ha affermato l'ex calciatore ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

SUL FALLIMENTO - Il Catania si rialza subito dopo il fallimento e, con una nuova dirigenza torna a gioire. In ricordo di ciò che gli etnei hanno dovuto passare ed affrontare, per Mariano Izco si tratta di una ferita ancora aperta: "Non l'ho mai superata. Io il Catania l'ho sempre avuto nel cuore - ha continuato l'ex centrocampista - per me è casa, infatti vivo ancora qua. La delusione non è mai passata e mai passerà, fa molto male ed è ancora dolorosa".

SUL DOPPIO SALTO - "Il Catania può salire subito in Serie B? È molto difficile che una squadra riesca ad effettuare questo passaggio, la Serie C è un campionato veramente complicato, e il Girone C lo è ancora di più: Bari e Catanzaro hanno fatto investimenti molto seri per tre anni prima di centrare l'obiettivo. Però niente è impossibile" ha concluso Mariano Izco, ex giocatore del Catania, prima dal 2006 al 2014 poi nel 2022.