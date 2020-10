Catania-Juve Stabia diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Catania-Juve Stabia si giocherà quest’oggi alle 18.30 per la 3^ giornata di campionato di Serie C Girone C. Rossazzurri reduci da una vittoria e un pareggio nelle prime due uscite. Discorso diverso per gli ospiti, invece, 3 punti all’attivo con una vittoria e una sconfitta. Ci si attende una gara infuocata con entrambe le compagini desiderose di fare punti preziosi per la classifica. Come scrive Goal, nei 13 precendenti confronti ufficiali fra gli etnei e le Vespe prevalgono i pareggi, ben 6. In quanto a successi sono 5 le vittorie rossazzurre e 2 quelle gialloblù.

Catania-Juve Stabia, le probabili formazioni

Qualche possibile novità di formazione da parte di entrambe le squadre. La formazione di Raffaele dovrebbe schierarsi con Martínez in porta. Tonucci, Claiton, T. Silvestri in difesa. Calapai, Rosaia, Vicente, Izco, Albertini in mezzo al campo. In attacco il duo composto da Reginaldo e Sarao. Ospiti col possibile 4-3-3. Tomei tra i pali; Allievi, Troest, Codromaz, Rizzo; Vallocchia, Berardocco, Scaccabarozzi; Mastalli, Romero, Golfo.

CATANIA (3-5-2): Martínez; Tonucci, Claiton, T. Silvestri; Calapai, Rosaia, Vicente, Izco, Albertini; Reginaldo, Sarao.

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Allievi, Troest, Codromaz, Rizzo; Vallocchia, Berardocco, Scaccabarozzi; Mastalli, Romero, Golfo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida Catania-Juve Stabia si disputerà, come detto, oggi mercoledì 7 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Angelino Nobile di Lentini che ospiterà le prossime gare degli etnei dopo le note vicende dell’impraticabilità dello stadio Massimino. Il fischio d’inizio della gara è previsto per le 18.30.

La sfida potrà essere seguita in diretta live solo in streaming su Eleven Sports, la piattaforma che detiene i diritti del campionato di Serie C. Solo attraverso Eleven Sports, dunque, sarà possibile seguire in diretta la partita Catania-Juve Stabia sottoscrivendo un abbonamento o, in alternativa, acquistando il singolo evento. Esistono due possibilità per vedere la partita di oggi. La prima è collegandosi al sito, selezionando il link dell’evento, oppure utilizzando l’app dopo averla scaricata. Questo ultimo servizio è disponibile anche per smart tv, tablet e smartphone per fare in modo che gli appassionati non si perdano neppure un minuto della gara ovunque si trovino.