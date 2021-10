Catania-Juve Stabia, le formazioni ufficiali

In campo per l'ottava giornata di Serie C il Catania e la Juve Stabia

Redazione ITASportPress

Con fischio d'inizio alle 17.30, si affronteranno al Massimino il Catania e la Juve Stabia. Sono state annunciate le formazioni ufficiali:

CATANIA (4-3-3): Sala, Albertini, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Russini, Moro, Piccolo. Allenatore: Baldini.

JUVE STABIA (3-5-2): Sarri; Tonucci, Troest, Bentivegna; Donati, Altobelli, Berardocco, Scaccabarozzi, Rizzo; Eusepi, Panico. Allenatore: Novellino.