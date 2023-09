Catania, la banda suona il rock e Tabbiani insisterà con questa mossa

Nessuno sa ancora chi vincerà questo campionato di Serie C Girone C. Le quattro big hanno perso tutte dopo tre turni di campionato e chi sta peggio è l’Avellino in fondo alla classifica con un punto. Ieri è caduto per la seconda volta di fila il Crotone contro una non irresistibile Virtus Francavilla. Pitagorici in difficoltà e travolti dai gol degli ex rossazzurri Giovinco e Fornito. Il Benevento, meglio nella ripresa, ha sprecato tanto sul campo della Casertana.