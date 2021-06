Catania, la Covisoc dà l’ok per iscrizione al campionato

Ora la società etnea potrà concentrarsi su ricapitalizzazione, tasse e stipendi da saldare entro il 28 giugno

E' iniziata un’altra settimana calda per il futuro del Catania Calcio . Tra interlocuzioni con nuovi investitori, ricapitalizzazione, attesa responso dalla Covisoc e vari adempimenti, la dirigenza rossazzurra si sta adoperando per l’iscrizione al prossimo campionato. Al momento trapela ben poco da Torre del Grifo anche se nei giorni scorsi l’avvocato Giovanni Ferraù, presidente della Sigi, ha garantito che il club rossazzurro sarà comunque iscritto al campionato di Serie C 2021-22 e tutto questo a prescindere dagli aiuti economici che potrebbero arrivare da nuovi investitori.

COVISOC - Dicevamo che futuro del Catania che passa anche dal parere della Covisoc. Il club etneo lo scorso 31 maggio ha presentato la documentazione richiesta dall'organo di controllo della Figc, quale primo passo verso l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C che dovrà essere formalizzata il 28 giugno. Da quanto appreso da Itasportpress.it, il Catania non correrà rischi, visto che la CoVisoc, verificata la documentazione presentata dal club di via Magenta, non ha mosso rilievi. La Sigi respira visto che non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2021/2022. Ora la società etnea potrà concentrarsi su ricapitalizzazione, tasse e stipendi da saldare entro il 28 giugno.