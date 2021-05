Catania, la curva Nord chiede alla Sigi maggiore chiarezza. Intanto Tacopina…

I tifosi alzano la voce visto che la Sigi non ha ancora chiarito alcuni aspetti della vicenda Tacopina

Sta per finire la settimana degli appelli e della conferenza stampa accesa dei membri della Sigi, ma di concreto ancora per salvare il Calcio Catania non c'è nulla. Servono soldi, tanti soldi. 4 milioni intanto per tamponare qualche falla e altri 10 per iscriversi al campionato ma il tempo a disposizione è davvero ridotto. La Sigi ha avviato qualche contatto con un gruppo straniero che in poco tempo però non potrà dare una risposta. Acquistare il club prima del 21 giugno sarà impossibile tecnicamente, entrare nella Sigi più facile immettendo liquidità necessaria per mandare avanti il club. Joe Tacopina anche ieri non ha lanciato segnali di apertura. Anzi piuttosto di assoluta chiusura. Teme per i suoi 800 mila dollari. Si sente come un animale ferito il tycoon e nonostante l'apertura della Sigi, e del suo amico Gaetano Nicolosi, l'avvocato newyorkese è deciso (almeno per il momento) a non riannodare i fili del dialogo. Vedremo oggi cosa potrà succedere in quel di New York. Intanto sulla vicenda della trattativa snervante hanno preso posizione anche gli ultrà della curva Nord.