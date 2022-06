Catania, la D sarà una C2 e Pelligra fissa budget. Partite in tv

L'imprenditore australiano sa di essere obbligato a vincere il campionato

Redazione ITASportPress

Con il Catania, la Serie D sarà una Serie C2. Il bacino di spettatori che ha il club rossazzurro non ha eguali e lo show in Serie D è servito. Il piccolo, nel calcio è bello: affascina, sorprende, regala storie da copertina. Ma il grande Catania muove una massa importante di tifosi e lo sbarco degli etnei fa lievitare la presenza dei capoluoghi di provincia in Serie D.

SOLO CATANIA - La prima serie dilettantistica del Girone I vedrà all’orizzonte solo una formazione capace di “uccidere” il campionato. Non si continuerà sulla falsariga dello scorso anno con tanta incertezza, sia durante la stagione regolare, sia per la post season. Probabile che Sky, Dazn o Eleven Sports acquisiscano i diritti tv del Catania visto che garantisce ottimi ascolti. Il Catania oltre al bacino si porterà dietro anche un carico di grandi giocatori e Ross Pelligra non stanzierà meno di 4 milioni di euro per la sua prima stagione a Catania.

ADEMPIMENTI - Nei prossimi giorni sarà costituita la nuova società e finalmente si conosceranno i nomi di chi farà parte dei quadri dirigenziali e sportivi. Probabilmente ci sarà posto per Vincenzo Grella e Alessandro Zarbano, poi è tutto da scoprire. Scibilia continua a confrontarsi con la FIGC e con i funzionari che dovranno stabilire il percorso per l’iscrizione del Catania alla Serie D in sovrannumero. La seconda settimana di luglio si conoscerà l’entità del contributo a fondo perduto che la commissione della FIGC determinerà e che poi trasmetterà al Comune di Catania. Adempimenti importanti per permettere l’iscrizione al campionato dilettantistico. Ross Pelligra rimasto colpito dall'entusiasmo del popolo catanese, vuole fare prima possibile anche perchè il tempo passa e gli altri club si stanno già adoperando perfezionando l’organico. Le avversarie più temibili del Catania saranno il Trapani, l’Acireale, il Lamezia, la Vibonese e forse il Giarre. Girone di ferro se verrà inserita la Cavese o la Nocerina. Il Catania potrà tesserare i calciatori appena sarà ammesso in Serie D.