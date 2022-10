Catania, la faccia giusta della squadra che (per adesso) piace a Ferraro

“Vincere con un gol di scarto aiuta a vincere” ripeteva spesso Giovanni Trapattoni. Ma anche di recente Massimiliano Allegri ha imparato a recitare questo copione. Il Catania sornione di mister Ferraro si è convertito al corto muso. A Licata è stato il “meno Catania” delle precedenti partite giocate in Serie D, ma pur sempre vincente come contro il Ragusa (2-0) e il San Luca al Cibali (2-1). Prestazioni rossazzurre molto diverse dalla versione standard degli ultimi anni di A: fortemente tendente al travolgente e allo stritolante specie la versione Montella. Ma torniamo all’attualità. Ferraro domenica ha fatto capire una cosa: il Catania tornerà ad un’immagine più simile a quella che l’ha resa grande e famosa o ci proverà. Ma servirà pazienza. I tifosi hanno detto sui social che questo Catania vincente non piace esteticamente anche se basta per arrivare fra le prime e vincere il campionato.

Essenziale Ferraro ha ammesso che però ora è quasi necessario badare al risultato poi il gioco arriverà. E così al “Dino Leotta” il Catania ha vinto di corto muso: una squadra anche umile, lottatrice, sporca e cattiva. Una squadra che è diventata chirurgica, che non ha sciupato energie e occasioni: massimo sforzo ma anche massimo risultato, se dà uno schiaffo è diventato difficile ridarglielo. Colpisce e resiste. Essenziale: non se l’era quasi mai sentito dire, negli ultimi anni. La faccia giusta del Catania per il momento è questa. E il camaleontismo dei rossazzurri dipende non solo dalle alchimie tattiche di Ferraro ma anche dai giocatori utilizzati. Scelte dettate dalla ricerca di un mix equilibrato fra vecchie e nuove forze, oltre che da esigenze legate alla gara: più uomini uguale più soluzioni. Per il momento basta.