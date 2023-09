Catania, la grande eredità di Laneri che fa felice Pelligra

IL GRUPPO Dopo gli addii di Lodi, Russotto, Giovinco, Sarno, Jefferson e Litteri (su tutti) figlie proprio di questa filosofia societaria, per la Serie C Laneri si è affidato ad un numero contenuto di elementi più esperti (Chiricò, Mazzotta, Di Carmine fra i nuovi, Lorenzini, Rapisarda, Rizzo e Sarao fra quelli della vecchia guardia). Costruendo poi intorno a loro un folto gruppo di giovani talenti che il mister Tabbiani adesso dovrà essere capace di far crescere in fretta. Il lavoro di Laneri è stato condiviso anche dal mister che ha avallato sin dal primo momento queste scelte ben sapendo che ci sono sempre i rischi che l’inesperienza di certi giocatori può portare in una squadra che si è data un obiettivo di due stagioni per riconquistare la Serie B, ma seriamente intenzionata a centrare la promozione già in questo campionato, nonostante una concorrenza agguerrita che si chiama Benevento, Avellino e Crotone.