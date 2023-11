Catania, la lista dei convocati per il Picerno: out Chiricò

Con una nota sui propri canali ufficiali, il Catania ha annunciato la lista dei convocati da Michele Zeoli (momentaneamente sulla panchina dei rossazzurri) per la sfida di Coppa Italia contro il Picerno, in programma per mercoledì 8 novembre alle ore 20:45 allo stadio "Angelo Massimino di Catania. Di seguito, la nota del Catania e il conseguente elenco dei convocati della gara di Coppa Italia. Tra gli esclusi, in evidenza l'assenza di Cosimo Chiricò. Come detto da Zeoli in conferenza stampa, l'attaccante è leggermente affaticato e salterà l'impegno contro il Picerno per poi rientrare giovedì in allenamento.