Catania, la lista dei convocati per il Picerno: presenti Deli e Bouah

L'elenco completo diramato dalla società rossazzurra, pronta a sfidare il Picerno nella gara valida per la terza giornata del girone C di Serie C

Redazione ITASportPress

Sono 20 i calciatori scelti da Luca Tabbiani per la sfida tra Catania e Picerno, in programma domani 17 settembre alle ore 20:45 allo stadio "Angelo Massimino" di Catania. Come si legge dal comunicato ufficiale del club rossazzurro, per la gara contro il Picerno il club etneo ha deciso di convocare anche il centrocampista Francesco Deli e il difensore ex Reggina e Roma Devid Eugene Bouah, pronti al loro debutto con la maglia del Catania.

