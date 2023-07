Catania, nella lista di Laneri per difesa e attacco diversi nomi in più

Probabilmente a Zafferana Etnea sarà l’ultimo giorno di questo terribile gran caldo che soffoca il respiro e quasi impedisce al tecnico del Catania, Luca Tabbiani di lavorare. Per puntare in alto il metodo Tabbiani deve convincere prima di tutto la squadra perché l’ex Fiorenzuola ha trovato l’asticella molto alta e da qui sa che deve ripartire. Tabbiani dopo le prime due giornate di allenamento cerca di portare avanti la propria metodologia per accelerare il feeling con il gruppo che si completerà nei prossimi giorno. I concetti non sono molti ma desidera che arrivino subito alla mente dei propri giocatori.