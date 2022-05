Catania, manifestazione di interesse per la D da presentare entro 18 giugno

L'ente catanese ha definito i termini dell’invito a offrire per il nuovo titolo sportivo Figc

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute attraverso mezzo diverso dalla PEC, nonché prive della documentazione indicata all’art. 2. Art. 2 – Documenti da presentare Alla manifestazione d’interesse dovranno essere allegati obbligatoriamente: a) Dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, dal Legale Rappresentante del soggetto giuridico istante e riguardante ciascuno dei soggetti indicati come attuali o futuri soci: di non avere ricoperto, negli ultimi 5 anni, il ruolo di socio, amministratore e/o dirigente con poteri di rappresentanza nell’ambito federale, in società destinatarie di provvedimenti di esclusione dal campionato di competenza o di revoca dell’affiliazione alla FIGC; - di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva per reati non colposi puniti con pena edittale massima non inferiore a 5 anni; - di non aver riportato condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 1, 4, 6 bis, comma 1, 6 quater e 6 quinquies della L. 401/1989 e all’art. 586 bis c.p.; - di non aver riportato condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i delitti previsti agli artt. 640 c.p. (Truffa), 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 644 c.p. (Usura), 646 c.p. (Appropriazione indebita), 648 bis c.p. (Riciclaggio), 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio), per bancarotta fraudolenta (art. 216 R.D. 267/1942) o per ricorso abusivo al credito (art. 218 R.D. 267/1942) né di essere stato coinvolto in scandali calcistici; - di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 314 c.p. (Peculato), 317 c.p. (Concussione), 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 c.p. (Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio), 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 356 c.p. (Frode in pubbliche forniture), 416 c.p. (Associazione per delinquere), 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416 ter (Scambio elettorale politicomafioso); - di essere, allo stato, in condizioni di ammissibilità a ricoprire incarichi in società calcistiche secondo la normativa FIGC; - di conoscere e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui al Codice di Giustizia Sportiva (CGS) e delle Norme Organizzative Interne Federazione (N.O.I.F.), con espressa indicazione di eventuali situazioni rilevanti ai fini del rispetto degli artt. 16bis e 22bis N.O.I.F.; - di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, anche con riferimento all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; - che la società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure per la dichiarazione di una delle precedenti situazioni; - di impegnarsi ad osservare il rispetto degli obblighi di cui al successivo art. 4; b) Organigramma e composizione del soggetto societario, con la descrizione dell’eventuale forma di azionariato popolare o diffuso; c) Copia conforme dell’ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato, in caso di società già costituita; d) Piano Quadriennale delle attività sportive, contenente il progetto sportivo che la società intenda realizzare, in una visione quadriennale, con particolare riferimento a: - l’organizzazione e la gestione della squadra principale, ivi inclusa la strategia per il ritorno nelle serie superiori; - l’organizzazione e la gestione del settore giovanile e dell’eventuale settore femminile; eventuali progetti di valorizzazione del marketing, societario e territoriale, del brand, anche mediante il coinvolgimento della tifoseria e del territorio in genere, oltre che dei numerosi tifosi rossazzurri all’estero; - eventuali progetti di rilevanza sociale; e) Business Plan quadriennale. In particolare, il documento dovrà contenere: - il piano previsionale di massima dei costi e ricavi previsti nel primo quadriennio di attività, diviso per ciascuna annualità e organizzato per macro-aree; - l’indicazione di eventuali sponsor o sostenitori già individuati; f) Attestazioni di solvibilità economica e finanziaria. La solvibilità economica e finanziaria e la capacità di apporto finanziario dei soci, computata nell’arco del primo quadriennio, dovrà essere comprovata da un’apposita dichiarazione, rilasciata da un istituto di credito iscritto all’ABI o da una Banca di un Paese estero di rilevante importanza con cui i soci abbiano rapporti economici da più di un anno, che ne attesti la base finanziaria, la stima dell’operatore bancario e i requisiti di solvibilità rispetto agli impegni economici assunti nel piano previsionale dei costi di cui alla lettera e). Nel caso di società e/o associazioni sportive costituende, l’istanza di partecipazione verrà sottoscritta dal soggetto indicato quale legale rappresentante e da tutti i futuri soci, oltre a contenere obbligatoriamente una dichiarazione di impegno dei soggetti coinvolti a costituire la società e a conseguire le iscrizioni e/o autorizzazioni necessarie, entro il termine ultimo per l’ammissione al campionato fissato dalla FIGC. Art. 3 – Attività istruttoria e selezione dei progetti Previa istruttoria della documentazione pervenuta, la selezione delle manifestazioni di interesse è svolta dall’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, sulla base di giudizio insindacabile e a carattere fiduciario, fatta salva la possibilità di avvalersi nella fase istruttoria e di verifica della documentazione richiesta del supporto della competente struttura Sport del Comune. Il giudizio risulterà correlato ad elementi di gradimento del progetto presentato, nonché di serietà/affidabilità/onorabilità del soggetto proponente, dovendo esso rappresentare l’immagine della Città in ambito sportivo. L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di convocare gli istanti, tutti o solo quelli eventualmente selezionati, a chiusura dei termini per le manifestazioni d’interesse, per un colloquio conoscitivo. La proposta maggiormente rispondente ai requisiti richiesti verrà sottoposta alla FIGC per la decisione ultima sulla accettazione della stessa e i successivi adempimenti ufficiali relativi all’ammissione al campionato. Costituiscono requisiti qualificanti per la selezione: - la presenza, nell’organigramma societario, di figure professionali che abbiano qualificata esperienza in ambito sportivo e/o che abbiano conseguito risultati sportivi di rilievo (come si potrà evincere da curricula allegati e da ogni informazione utile in tal senso); la presenza, all’interno della società di una struttura dedicata alla comunicazione esterna delle attività della squadra e ai rapporti coi tifosi, nonché alle possibili ed eventuali attività sociali e di marketing territoriale correlate al fenomeno sportivo, evidenziabile anche attraverso la presentazione di una bozza di Piano di Comunicazione, nel quale siano indicati coerentemente obiettivi generali, mezzi, valori, strategie e risultati attesi; - la presenza, nel piano delle attività sportive, della disponibilità eventuale di strutture polifunzionali idonee allo sviluppo del progetto legato alle attività della prima squadra e alla crescita del settore giovanile e di quello femminile; - la previsione di iniziative sociali, anche in collaborazione con istituti scolastici e realtà territoriali organizzate, volte a promuovere ed accrescere la fidelizzazione delle generazioni più giovani alla nuova società calcistica, in continuità con la tradizione storica del calcio a Catania. La partecipazione al presente avviso ha comunque valore ricognitivo e non implica alcun tipo di obbligo per il Comune di Catania. Art. 4 – Obblighi a carico della società istante Con la presentazione della manifestazione di interesse, la società o associazione sportiva che, in seguito alla predetta selezione, verrà individuata dall’Amministrazione comunale quale idonea a presentare la richiesta per l’iscrizione al campionato in oggetto, si obbligherà: - a richiedere l’ammissione al Campionato di serie D, stagione 2022/2023, entro i termini e secondo le modalità prescritti dalla FIGC; - a richiedere l’affiliazione alla FIGC, ai sensi dell’art. 15 N.O.I.F.; - a versare alla FIGC, a norma dell’art. 52, comma 10, N.O.I.F., un contributo la cui entità sarà stabilita dalla stessa Federazione; - ad osservare tutte le prescrizioni per l’iscrizione al Campionato Interregionale 2022/2023; - ad iscrivere la squadra di calcio al campionato con la denominazione “Catania”; - ad adottare, per la prima maglia, i colori storici del Calcio Catania, utilizzando la divisa così composta: maglia a strisce verticali rosse e azzurre; pantaloncini azzurri; calzettoni neri con risvolti rosso-azzurri; - ad accettare le condizioni generali di utilizzo dell’impianto sportivo “Stadio A. Massimino” dettate dal relativo Regolamento comunale; - ad individuare un campo per gli allenamenti della predetta squadra. Il mancato adempimento di uno degli obblighi sopra indicati costituisce fonte di responsabilità a carico della società o associazione istante con relativo diritto al risarcimento degli eventuali danni nei confronti del Comune di Catania. Art. 5- Trattamento dei dati Con la presentazione della manifestazione d’interesse di cui alla presente procedura, l’istante esprime il consenso al trattamento dei dati personali secondo la informativa che segue. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Catania, Piazza Duomo 1, 95100 Catania, Tel. 095/7421111, PEC: comune.catania@pec.it