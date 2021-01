Catania, la mossa di Tacopina per avere il club. Si attende la risposta. Le ultime

Non è ancora tempo di fumata bianca per la cessione del club rossazzurro dalle mani della Sigi a quelle dell’americano Joe Tacopina ma un passo avanti c’è stato questa sera. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, il gruppo Tacopina ha aumentato l’offerta economica con una concessione importante alla Sigi ma si attende adesso la risposta che arriverà domani sabato 16 gennaio. Tacopina, Arena, Scibilia e Largotta sono fiduciosi che possa esserci la fumata bianca con la stretta di mano, ma difficilmente fanno intendere alzeranno ulteriormente l’asticella. L’ulteriore sforzo economico per soddisfare le richieste della società del presidente Giovanni Ferraù potrebbe essere l’ultimo del gruppo Tacopina ma pare che la Sigi sia intenzionata a rispondere positivamente. A ore, potrebbero esserci importanti novità. Seguiranno aggiornamenti anche nella notte.