Catania, la nuova società sarà costituita in mattinata giorno 13

Il niovo Catania di Ross Pelligra sta per venire alla luce e lo farà sulla gondola. L’appuntamento per la costituzione della società calcistica con sede a Catania che richiederà l’iscrizione al campionato Serie D 2022/23 è fissato per le ore 9.00 di mercoledì 13 luglio a Venezia (studio notarile Bandieramonte). Come già specificato, la relativa conferenza stampa sarà indetta successivamente e si terrà a Catania. C'è grande attesa a Catania per conoscere il nome del nuovo Catania ma tra poche ore tutto sarà ufficializzato. Poi probabile che vengano annunciati i componenti dei quadri dirigenziali e sportivi. Il Catania riparte alla grande.