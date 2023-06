Catania, la pista attaccante porta al Nord. E’ assalto a centravanti della B

Qualità. E personalità. Le linee guida che ispireranno la costruzione del nuovo Catania partiranno da questi concetti. In passato le squadre rossazzurre che hanno vinto il campionato di C o di B hanno sempre avuto calciatori di grande spessore tecnico e un forte carattere. Come dimenticare il trio Baiocco-Mascara-Spinesi. O quello di Roma di mister Gianni Di Marzio promosso in A con Ranieri, Giovannelli, Mastalli e Cantarutti. Testa prima che gambe.