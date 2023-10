Catania, la promessa di Laneri: “Arriveremo tra le prime quattro in campionato”

L'OBIETTIVO “Le mie dichiarazioni estive? In una città come Catania tutti vogliono vincere, sicuramente siamo tra le prime quattro forze del campionato. Non è che uno gioca per non vincere, questo chiaro. Noi dobbiamo fare qualcosa in più, essere più concreti e cinici quando arriviamo in zona rete. Io non credo alla sfortuna, ma sottoporta dobbiamo fare qualcosa in più. Ormai tutte le partite si sbloccano su calci piazzati e a noi un po' sta mancando. Ci dobbiamo lavorare ed il mister lo sa. Penso che fra qualche partita vedremo un Catania più cattivo e più smaliziato. Una squadra veramente forte. In questo momento siamo al 70% delle potenzialità di questa squadra che ha molti margini di miglioramento"