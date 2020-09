Catania, la promessa di Reginaldo: “Ecco cosa prometto di dare alla squadra”

Una discesa costante ma non impressionante. L’attaccante Reginaldo non va in doppia cifra dal campionato 2016-17 quando realizzò 11 reti con la maglia della Paganese. La rivincita con la Reggina (con tanto di promozione in B) lo ha fatto sentire nuovamente importante e adesso Catania. “Grazie Reggio, mi hai fatto sentire a casa”, con queste parole Reginaldo ha salutato i tifosi amaranto dopo un’esperienza durata soltanto un anno ma sicuramente molto intensa. Il nuovo attaccante del Catania, Reginaldo, al quotidiano ‘La Sicilia’ ha fatto capire qual è stato l’impatto con la nuova realtà a pochi giorni dall’inizio del campionato. “In passato proposte concrete da Catania non ne ho ricevute. Sarei arrivato prima. Questa è una città bellissima, il club ha una storia importante. Mi ha convinto la dirigenza, poi la chiamata del tecnico Raffaele mi ha riempito d’orgoglio. A Catania ritrovo Claiton. Abbiamo cominciato insieme in Brasile, siamo arrivati in Italia insieme, ci siamo inseguiti ogni anno ma qui finalmente per la prima volta siamo compagni di squadra. Entusiasmo, collaborazione e voglia di vincere, questo darò al Catania”, spiega Reginaldo.