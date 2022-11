Catania, la risposta: “Panchinaro a chi?”

Il Catania ha una panchina invidiabile e nessuno in Italia sfrutta una tale varietà di soluzioni. A dimostrazione di una squadra con la S maiuscola, capace di trovare soluzioni attingendo a ogni risorsa. Il mister Ferraro in ogni partita in cui è mancata, brillantezza e velocità, usa la carta Jefferson che è una vera sentenza per gli avversari. Sono quasi tutti protagonisti in questa squadra ma il brasiliano più di tutti.

Panchinaro a chi? Sono tanti i gol che arrivano dai subentrati in casa Catania. Più che in ogni squadra dei campionati italiani. E questo è un dato statistico che dà la cifra del lavoro fatto da Ferraro sui suoi ragazzi coinvolgendoli tutti nel progetto e facendogli capire l’importanza dell’alternanza. Non il classico turnover ma un cambio di mentalità per cui ci sono «i titolari da 60’ e quelli da 30’ ma tutti nel loro tempo devono dare un contributo importante alla squadra». Ecco, Jefferson diventa il testimonial migliore del manifesto ferrariano. I suoi sette gol in questo campionato arrivano tutti dalla panchina, nessuno in Serie A, B o C è stato capace di tanto. E al di là del gol, c’è anche un assist nel match contro il Locri. La macchia è la mancata convocazione per motivi disciplinari. Insomma un impatto davvero fragoroso, quello del brasiliano, su ogni partita specie in quelle in cui il Catania sembrava non trovare spazi nell’affollata difesa avversaria.